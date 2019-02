Hanne De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

22 februari 2019

18u03 0

Als ik reacties lees bij artikels op de online krant, verzin ik daar vaak een gezicht bij. Meestal heeft dat gezicht in mijn fantasie een uitdrukking van ‘dat heb ik nu eens goed gezegd’ en klikt de mens achter dat gezicht na het spuien van zijn mening meteen door naar Facebook om daar iemand een gelukkige verjaardag te wensen. Je kunt tenslotte niet de hele dag voor je mening opkomen. Bij de reacties op het nieuws over de klimaatspijbelaars beeld ik me vooral gezichten in van mijn generatie, iets jonger en iets ouder ook, de generaties die uitblinken in klagen zonder meer. De generaties die, àls ze iets ondernemen, dat vooral voor zichzelf doen, die het hele land en haar economie platleggen voor een extra dag betaald verlof.

Het zijn onze kinderen, die we zelf overladen hebben met meer kledij dan ze ooit kunnen verslijten, smartphones en andere luxe, die de wereld zoals hij is een halt toeroepen. Net zoals in de jaren ’60 is het precies de generatie die het zoveel beter heeft dan die van haar ouders die zich laat horen. De Gentse Hanne De Guytenaer, 18 jaar jong, inspireerde 3.000 scholieren om met haar te manifesteren voor het klimaat. Onze generaties laten zulke evenementen organiseren door schatrijke vakbonden en komen pas buiten als er die dag een vergoeding wordt betaald. Hanne en haar piepjonge volgers hielden het beschaafd en vreedzaam. Maakt u zelf de vergelijking met vakbondsbetogingen in Brussel? “Die scholieren zullen niet op straat komen in de vakantie”, lees ik in de krant. “Hun ouders ook niet tijdens hun verlof”, denk ik dan.

Ik hoop dat Hanne en haar medestanders zich niet uit het lood laten slaan door zure kritiek. Dat ze zich niet laten paaien door politieke partijen die doen alsof ze het milieu zelf hebben uitgevonden.

En politici, blijf weg van deze acties, uw opportunisme is walgelijk!