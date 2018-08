Handtas gestolen terwijl Ellen (36) en dochtertje (10) graf van overleden man bezoeken EXTRA PATROUILLES NA REEKS DIEFSTALLEN OP KERKHOF JEFFREY DUJARDIN

10 augustus 2018

02u34 3 Gent Terwijl de 36-jarige Ellen Uvyn uit Melle stond te rouwen aan het graf van haar man op de begraafplaats van Gentbrugge, werd vlakbij haar handtas uit haar wagen gestolen. "Hoe kan je zoiets over je hart krijgen?", zegt Ellen die niet het eerste slachtoffer is. Ook andere bezoekers en medewerkers van de Groendienst vielen ten prooi aan de dieven. De politie zet er nu extra patrouilles in.

Met tranen in de ogen vertelt de 36-jarige Ellen Uvyn uit Melle wat haar afgelopen maandag overkwam. Samen met haar 10-jarige dochter Ilana en twee nichtjes bezochten ze het graf van haar overleden man. "Ik kwam met de kinderen bloemetjes zetten aan het graf van mijn man Patrick voor zijn verjaardag", vertelt Ellen. "We namen onze tijd, de wagen stond op enkele meters van ons. Met de hitte had ik de ramen wat opengezet, maar de auto was op slot."





Terwijl Ellen en de kinderen aan het graf stonden, stal een dief de handtas van Ellen uit haar wagen. "We stonden er vlakbij, toch hebben we niets gezien of gehoord. Wat voor mens ben je als je mensen op het kerkhof besteelt? Zo iemand noem ik geen mens."





Gezinsfoto's

In haar handtas zaten de gsm's van Ellen en haar portefeuille. "Op die gsm's staan van foto's van ons gezin. Die ben ik nu kwijt", zegt Ellen. "Ook de foto's van mijn broer in mijn portefeuille zijn weg. De enige die ik van hem heb."





Dat ze geld kwijt is, kan Ellen niet schelen. Zij wil haar foto's terug. "Hopelijk toont de dader berouw", zegt ze. "Toen we merkten dat mijn handtas gestolen was, hebben we nog samen met de medewerkers van de Groendienst het hele kerkhof doorzocht, maar zonder resultaat."





Het is niet de eerste keer dat Ellen en dochter Ilana slachtoffer zijn. "Ik had een kunstwerkje - een boompje - gemaakt voor mijn papa", zegt Ilana. "Het had een plekje gekregen bij zijn graf. Toen we later teruggingen, was het verdwenen. Mijn grootmoeder heeft het verderop in de struiken gevonden", zegt Ilana.





Ook de medewerkers van de Groendienst, die instaan voor het onderhoud, werden al bestolen. "Er werd ingebroken in ons materiaalhok en uit onze bestelwagen werden gsm's gestolen." Volgens de medewerkers gaat het over een stelende junkie. "Enkel zaken die snel te verkopen zijn en cash geld worden gestolen. Het is triestig dat iemand op deze plek mensen beroofd."





Fietsen

De laatste maanden werden er reeds tientallen fietsen gestolen in de buurt van het kerkhof. Zo ook begin juli de koersfiets van François die enkele meters verder het graf van zijn broer verzorgde.





De politie zet extra patrouilles in.