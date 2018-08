Handelaars springen in de bres voor Zakman 10 augustus 2018

Enkele Gentse handelaars hebben besloten hun steentje bij te dragen nadat Antoon alais Zakman afgelopen dinsdag aangevallen en beroofd werd. "We moeten als mens elkaar helpen in nood, dit gaat niet over mij of de winkel. Het gaat over mensen helpen", zegt Marjan van de modezaak 'Seraphine' in de Hoogpoort. Zij heeft samen met andere winkel, 'Mieke' in de Burgstraat beslist een spaarpotje op hun toonbank te zetten. "We gaan het erna via een straatwerker aan Antoon bezorgen", zegt Marjan.





De daders van de aanval zijn nog niet gevonden. De Gentse politie heeft nog geen enkele tip binnengekregen. Als je iets meer weet over de gebeurtenissen van dinsdag, kan je terecht op het telefoonnummer 09/266.61.11 of via e-mail: meldpunt@politie.gent.be.





(DJG)