Handelaars Antwerpsesteenweg klagen over nieuw parkeerregime 25 januari 2018

De oppositie klaagt het nieuwe parkeerregime voor de Antwerpsesteenweg aan. Het voorbije anderhalf jaar was daar commercieel parkeren van kracht. Daardoor kon er slechts voor beperkte tijd geparkeerd worden op die plek. Zo werd voorkomen dat parkeerplaatsen voor de winkels werden ingenomen door buurtbewoners. Sinds 1 januari is commercieel parkeren echter afgevoerd. Daardoor mag iedereen met een bewonerskaart voor zone 9 er nu onbeperkt gratis parkeren. "De handelaars waren net vrij tevreden over dit systeem. Ze vrezen nu dat hun klanten geen parkeerplaats zullen vinden en elders zullen shoppen", aldus Veli Yüksel (CD&V). Schepen Filip Watteeuw (Groen) zegt dat de beslissing net genomen werd op vraag van de buurt. (EDG)