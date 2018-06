Halvedaguitstap met erfgoedwandelkaart in de hand 13 juni 2018

Gentenaars en toeristen die Sint-Amandsberg willen ontdekken, kunnen dat met het erfgoedwandelplan 'Een half dagske Sint-Amandsberg' in de hand. Vrijwilligers van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis maakten de kaart langs de mooiste plekken. De kaart leidt langs Campo Santo, het begijnhof, groene oases en voormalige industriële sites. Elke de stopplaatsen krijgt een vleugje geschiedenis, sappige verhalen en biografieën van bekende inwoners mee. "Later dit jaar volgen erfgoedwandelplannen voor Sint-Denijs-Westrem en Wondelgem", zegt schepen Annelies Storms (sp.a). Je kan de kaart gratis afhalen in de Stadswinkel, het STAM, het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling, het Dienstencentrum van Sint-Amandsberg en in de bibliotheken. (DVL)