Halve straat krijgt in één keer make-over Hele rij onbewoonbare woningen op Brugse Poort krijgen dan toch een tweede leven Erik De Troyer

07 februari 2019

15u28 0 Gent Geen wijk kent een grotere druk op de woonmarkt dan de Brugse Poort en dus zijn nieuwe woningen er broodnodig. Projectontwikkelaar Citynest heeft daar nu in één keer 40 vervallen woningen opgekocht. Binnen tien weken moeten ze allemaal opgeknapt zijn. “Van de 40 woningen waren er 35 onbewoonbaar”, zeggen Piet Labeeuw en Pieter Brutin.

De Sparrestraat op de Brugse Poort bestaat volledig uit oude arbeidershuisjes. Aan het einde van de straat staan er exact 40 identieke woningen op een rij, ooit gebouwd als woningen voor de arbeiders van één van de vele textielfabrieken in de wijk.

“Die woningen waren bijna allemaal onbewoonbaar verklaard. Ze werden gebruikt als opslagruimte of zelfs als hondenhok maar de meeste bewoners waren al lang geleden vertrokken. Alleen al aan de gevel kon je zien dat ze hun beste tijd hadden gehad. Ze waren allemaal eigendom van één familie. Omdat de woningen zich in zo’n slechte staat bevinden en vaak onbewoonbaar waren verklaard genereerden ze geen inkomsten meer. Daardoor kon de familie ze ook niet meer opknappen”, legt Piet uit. “Voor ons was dit een unieke kans.”

Citynest is een wat atypische projectontwikkelaar. “We proberen altijd te bewaren wat er is. Deze woningen staan op de erfgoedlijst dus afbreken was geen optie. Veel projectontwikkelaars zouden zich hier ver van weg houden en breken liever af om een nieuwbouw te zetten. Wij behouden liever wat we mooi vinden.”

Citynest is niet aan haar proefstuk toe. Ook in de Doornzelestraat kocht de projectontwikkelaar een heel woonblok met arbeidershuisjes op. “Dat project is nog veel groter dan dit hier. Al die huisjes zullen we verhuren na de renovatie die ook dit jaar nog ingepland staat. We proberen nooit het onderste uit de kan te halen. De maximale huurprijs is daar 775 euro. We hebben liever huurders die blijven en tevreden zijn dan een voortdurend verloop. Deze woningen in de Sparrestraat worden verkocht, of liever werden. Wat ze zijn allemaal in geen tijd van de hand gegaan. De ene bewoner die liever niet vertrok mocht er van ons blijven. We hebben wel de gevel van zijn woning aangepakt opdat hij bij de rest van de vernieuwde gevels zou passen. Dit is geen extreem complexe renovatie maar om het goed te doen moeten we veel werk verzetten. Elk huis krijgt nieuwe ramen en deuren, een nieuw dak, een keuken en badkamer en ze krijgen allemaal een groendak. Ze hebben ook bijna allemaal een tuin of een koertje.”