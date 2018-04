Halve Bikobrug deze week geplaatst 24 april 2018

Deze week wordt het eerste deel van de Steve Bikobrug geplaatst tussen de Krook en de Sint-Jansvest (stuk links). Die fietsers- en voetgangersbrug ligt al een tijdje klaar en kan nu geplaatst worden. De brug wordt volledig via pontons op het water naar de Krook gebracht. Arbeiders hebben gisteren de funderingsvoeten voor de brug afgewerkt. De brug zal echter nog niet gebruikt kunnen worden aangezien de stad het tweede deel, tussen de Brabantdam en de Sint-Jansvest, pas in 2019 zal aanleggen. De aanleg van de brug zal nog enkele weken duren. De stukken worden na plaatsing aan mekaar gelast en het brugdek wordt ter plaatse in beton gegoten.





(EDG)