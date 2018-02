Halfvastenfoor in volle opbouw 27 februari 2018

Op en rond het Sint-Pieterpslein wordt naarstig gewerkt aan de opbouw van de Halfvastenfoor. De eerste kermis van het seizoen is immers al in de stad. Vanaf zaterdagmiddag 3 maart kan iedereen weer rondjes draaien, pijltjes schieten, knallen in de botsauto's of gillen op de supersnelle attracties. Meer dan 100 attracties verzekeren plezier voor iedereen op de 151ste editie van de Halfvastenfoor. Op woensdag 7 maart is het Buffalodag en krijgt wie blauw-wit versierd is, korting. Ook enkele spelers van AA Gent komen genieten en handtekeningen uitdelen vanaf 16.30 uur. Op donderdag 15 maart is er prikkelarme dag, met minder lawaai en minder lichtflitsen, om de foor ook leuk te maken voor mensen met autisme of epilepsie. De kermis staat er tot en met zondag 25 maart. (VDS)