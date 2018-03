Halfvastenfoor getest en goedgekeurd 05 maart 2018

02u25 0

Zaterdag werd de Halfvastenfoor op Het Sint-Pietersplein feestelijk geopend. Na twee woelige jaren was het een editie die eens zonder heibel startte. In 2016 sloot de foor zelfs een dag uit protest tegen de nieuwe regeling. Ook in 2017 was er wrevel. Maar intussen is het plan aangepast en de nieuwe indeling zorgde voor weinig financiële katers. En dus was de sfeer dit jaar opperbest. Een delegatie van Open Vld (Mathias De Clercq, Christophe Peeters, Sami Souguir) en sp.a (Rudy Coddens, Daniël Termont, Freya Vanden Bossche, Sven Taeldeman) testten de attracties grondig uit. De autoscooters waren alvast een perfect excuus om eens ongestraft op mekaar in te beuken. "Ik denk dat ik door een knip ben gereden", lachte schepen Peeters achteraf. (EDG)