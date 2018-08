Guy Serraes betwist bevoegdheid van deontologische commissie 21 augustus 2018

Gewezen schepen Guy Serraes (Open Vld) reageert op het artikel over de deontologische commissie die zich op 4 september in het stadhuis over zijn zaak buigt. Alles draaitover het afkopen van een strafzaak over belangenneming door Serraes in 2016. Een ex-bestuurder van WoninGent heeft daar een procedure rond gestart. Hij vindt dat afkopen gelijk staat aan schuld bekennen.





Serraes zegt zelf geen voorstel gedaan te hebben aan het parket om zijn strafzaak over belangenneming af te kopen. Het voorstel kwam volgens hem van het parket.





Hij ontkent ook de feiten waarvoor destijds de strafzaak was gestart. Serraes is vandaag consultant bij Ernst & Young én bestuurder bij huisvestingsmaatschapij WoninGent. In 2012 besliste WoninGent een contract toe te wijzen aan Ernst & Young. "Ik ben bij geen enkele bespreking over dat contract aanwezig geweest. De enige keer dat ik aanwezig was op een raad van bestuur over dat punt, heb ik de vergadering verlaten en niet deelgenomen aan de bespreking", zegt hij.





Serraes benadrukt verder dat het afkopen van een strafzaak niet gelijk staat met een schuldbekentenis. "Niet formeel-juridisch of in de praktijk", aldus Serraes. Hij benadrukt ook dat hij zelf mee groen licht heeft gegeven om het punt op de algemene vergadering te agenderen.





Dat de zaak nu toch voor een deontologische commissie komt is volgens Serraes geen beslissing van huisvestingsmaatschappij WoninGent, maar wel van 'iemand in het stadhuis'. Volgens Serraes is de commissie in dit dossier onbevoegd en zal hij dat aankaarten bij de stadssecretaris en de voorzitter. (EDG)