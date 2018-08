Guy Reynebeau strikt prins Laurent voor Speakers Corner 14 augustus 2018

Op de Speakers Corner van 2 september zal niemand minder dan prins Laurent in het panel zitten. Uiteraard gaat het gesprek dan over beestjes, huisdieren en het dierendispensarium dat de Stichting Prins Laurent sponsort. Naast Laurent zijn professor Frank Gasthuys van de UGent-faculteit Dierengeneeskunde en Professor Hilde de Rooster, verantwoordelijke en coördinerend arts Dispensarium Stichting Prins Laurent Gent de panelleden. Omdat het een beetje raar zou zijn om met de prins op café te gaan, wordt de Speakers Corner eenmalig verhuisd naar de Aula in de Volderstraat 9. De uren blijven gelijk, van 11 tot 12.30 is iedereen welkom. (VDS/Repro Wannes Nimmegeers)