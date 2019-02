Guido De Leeuw is nu écht met pensioen Sabine Van Damme

16 februari 2019

11u44 0 Gent Na een uitgebreid afscheid met weinig woorden tijdens de voorbije Gentse Feesten, is vrijdagavond ook een écht pensioenfeest gegeven voor Guido De Leeuw, in Trefpunt uiteraard. De Leeuw, sinds jaar en dag bezieler van de Gentse Feesten bij Sint-Jacobs en in Baudelopark, verdwijnt uiteraard niet helemaal. “Maar ik zal mijn best doen om mij zo weinig mogelijk te moeien.”

De avond startte meteen met een veeg uit de pan voor de nieuwe cultuurschepen Sami Souguir, die niet aanwezig was. De honneurs werden wel waargenomen door de nieuwe Feestenschepen Annelies Storms. Dat die de speechschrijver van oud-burgemeester Termont heeft geërfd, was er meteen aan te merken, er mocht gelachen worden. “We zouden hem een standbeeld moeten geven, maar dat wil hij niet. Hij wil een sluis naar hem vernoemd krijgen, liefst in Nazareth.” Een ‘running joke’ die al enkele jaren meegaat bij Trefpunt. Ze deed Guido De Leeuw een kookboek-met-Duvel cadeau. Termont zelf is op skivakantie maar had een videoboodschap voor De Leeuw. En er waren heel wat bekende koppen op het druk bijgewoonde feestje. Van Motte Claus van het vroegere druppelkot bij Trefpunt, tot Mong Cocqyut, van het nieuwe druppelkot bij Trefpunt. Met emmers vol anekdotes over de langharige hippie die in de jaren stillekes als afwasser bij Trefpunt begon en uitgroeide tot de grote baas werd het een gezellige avond. “Maar ik ga niet helemaal weg hoor”, beloofde Guido. “Ik heb nog veel werk in het archief van Trefpunt. En natuurlijk blijf ik naar de Gentse Feesten komen. Van de programmatie ga ik mij niets meer aantrekken. Allee ja, ik zal proberen van mij niet teveel te bemoeien.”