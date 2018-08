Gruwelijke dierenbeelden op Korenmarkt 06 augustus 2018

02u25 0

De internationale dierenrechtenorganisatie Anonymous for the Voiceless streek zaterdag neer op de Korenmarkt. Ze wilden aandacht vragen voor de gruwelijke prakijken die dieren in sommige slachthuizen en kwekerijen moeten ondergaan. Voorbijgangers kregen beelden te zien van varkens, koeien en pluimvee die in afschuwelijke omstandigheden moeten leven. Ze willen dat mensen zich bewust worden van de praktijken in de vleesindustrie. (VDS)