Vier wagens zijn gisterenochtend rond 8 uur betrokken geraakt bij een kettingbotsing op de brug van de R4 boven de Ringvaart in Mariakerke. De inzittenden bleven allemaal ongedeerd. Het ongeval veroorzaakte in de richting van Merelbeke wel heel wat verkeershinder. Zo verloor je ruim een half uur vanaf Wondelgem. Rond 9.15 uur was de rijbaan volledig vrij. (JEW)