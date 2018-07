Grote schermen, eindelijk GRATIS WK OP SINT-PIETERSPLEIN ÉN OP ZEVEN FEESTENPLEINEN SABINE VAN DAMME

10 juli 2018

02u28 1 Gent Als laatste stad van Vlaanderen gaat Gent voor de bijl. Vanavond wordt de halve finale van het WK voetbal uitgezonden op het Sint-Pietersplein, waar alles klaar staat voor het concert van Björk morgen. De kleine of grote finale met de Rode Duivels wordt uitgezonden op 7 pleinen op de Gentse Feesten.

Geen groot scherm op het openbaar domein. Dat was tot gisteren de regel in Gent. De stad had er zelfs een speciaal politiereglement voor opgesteld, maar dat moet het nu zelf aanpassen. Onder druk van het publiek wordt de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk tòch uitgezonden: op 3 grote schermen op het Sint-Pietersplein. Er kan 15.000 man binnen, en vooral: het is gratis.





Het Sint-Pietersplein is een logische keuze. Dat plein staat toch al klaar voor het concert van Björk morgenavond. Er staan drie grote schermen, zelfs eentje van 6 bij 12 meter, waarbij een nieuwe generatie technologie in wereldprimeur gaat in Gent. Het is dus een kwestie van 'plug en play', en van veel geld aan de FIFA betalen, dat ook. Iedereen is welkom op het plein, aanmelden, reserveren of tickets zijn allemaal niet nodig. Maar wie komt, krijgt een armbandje. Zo kan worden geteld hoeveel volk er al aanwezig is, want vol is vol. Wat betreft veiligheid gelden dezelfde regels als altijd. Rugzakken zijn niet toegelaten, eigen drank ook niet. Vlaggen, toeters en bellen mogen dan weer wel, al mogen de vlaggen geen stok hebben.





Voor en na de match draait een dj. De deuren openen om 18 uur en om middernacht is het gedaan.





Of ze vanavond winnen of niet, de Belgen spelen sowieso nog een match tijdens de Gentse Feesten. Zaterdag om 16 uur is er de kleine finale, zondag om 17 uur de grote finale. De wedstrijd waarin de Belgen spelen, wordt uitgezonden op 7 pleinen, waar sowieso al een scherm zou staan. Voetbalfans kunnen terecht op de Korenmarkt, Sint-Baafsplein, Walter De Buckplein, Vlasmarkt, Bata, PoléPolé en het Luisterplein.





Spreiding

Dat de pleinen op de voetbalhype meesurfen, is logisch. Als de Rode Duivels spelen, is er geen kat. Overleg was nodig omdat meerdere pleinen een scherm moesten voorzien om het volk te spreiden. Te veel mensen op één plaats geeft grotere risico's. Wat als de Rode Duivels de finale winnen? "Dan feesten we door zoals gepland, alleen harder", knipoogt feestenschepen Christophe Peeters.