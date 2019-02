Grote bedrijven verdringen zich om ingenieurs te pakken te krijgen op studentenjobbeurs Studenten organiseren zelf beurs met meer dan 1.000 deelnemers Sam Ooghe

27 februari 2019

11u46 0 Gent Het ICC in Gent was dinsdag het decor van de jobbeurs voor en door de Gentse ingenieursstudenten. Grote bedrijven stonden er zoals elk jaar in de rij om de gegeerde profielen te pakken te krijgen. Meer dan 1.000 studenten tekenden present.

Werk vinden? Dat is voor de ingenieurs in spe geen probleem. Op de jobbeurs in het ICC konden de meer dan 1.000 studenten kiezen uit liefst 142 standjes van bedrijven en business schools. En de ingenieurs zijn overal welkom - hun profielen zijn veelgevraagd.

“Je moet hier wel staan", zegt Anna Yarantseva, die de multinational P&G vertegenwoordigt. “Het is de perfecte plek om de eerste contacten te leggen met ingenieurs. Zelf zijn we vandaag vooral op zoek naar stagiairs en startende procesingenieurs”, aldus Yarantseva, die enkele jaren geleden niet toevallig zélf meewerkte aan de jobbeurs. “Het is mooi om te zien hoe het evenement gegroeid is. Dit is ook een beetje mijn kindje.”

Voor en door studenten

Want de jobbeurs is niét het kindje van de Universiteit Gent. De jobbeurs wordt traditioneel georganiseerd door de ingenieursstudenten zelf, via de vereniging VTK. Dit jaar lag de organisatie in de handen van een achttal: Celine Carbonez, Lennert De Clercq, Lise De Maere, Delphine Lucq, Louis Vanneste, Anna Smolders, Laura Verghote en Mirthe Vernijns. “Waarom? Dit is een bijzonder leerrijke ervaring", klinkt het unisono. “Samenwerken, organiseren, plannen,... en communiceren. Hoe frustrerend het mailverkeer soms ook verloopt. (lachen) Vandaag worden er niet per se contracten getekend, wel worden wederzijds vragen gesteld en vaak gegevens uitgewisseld. Het is belangrijk dat onze studenten begrijpen hoe de bedrijven draaien, ook naar de mentaliteit op de werkvloer toe.”

De beurs vergt uiteraard de nodige voorbereiding. Vanaf vorige zomer contacteerde en mobiliseerde het achttal de 142 aanwezige bedrijven, waaronder bekende namen als Audi, Nokia, Bayer, Delaware en Volvo. “Bedrijven zijn gewillig om op onze beurs te staan", klinkt het bij de organisatie. “Zelfs tijdens de laatste week kregen mails van organisaties die ook wilden komen. Te laat, natuurlijk - al staan we er volgend jaar opnieuw.”