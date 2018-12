Grootste kunstgalerij van Gent, ArtTrack, sluit de deuren “Leeftijd en omstandigheden jagen ons naar Maarkedal” Sabine Van Damme

03 december 2018

10u30 0 Gent De grootste kunstgalerij van de stad, ArtTrack, sluit nog voor kerst definitief de deuren. De bekende uitbaters Guido Haudenhuyse en Yvette Lauwaert zijn de 80 voorbij, en vinden hun tijd gekomen. Al hebben ze ook kritiek op de gang van zaken in Gent. “We openen een nieuwe galerij in Maarkedal, ver weg, op het platteland.” Investeerders kochten het grote pand – dat uitgeeft in de Zuidstationstraat én de Brabantdam – en maken er nieuwe winkels en appartementen van.

Guido Haudenhuyse is ingenieur, maar vooral bekend in de kunstwereld. Yvette Lauwaert is bekend als Fashion Queen en had jarenlang een boetiekje in de Koestraat, Gy Store, maar ze schildert ook zelf. 15 jaar lang hadden ze de galerij ArtTrack, maar nu sluiten ze daar definitief de deuren. “In die 15 jaar hebben ongeveer 200 kunstenaars hier hun werken tentoongesteld”, zegt Haudenhuyse trots. “Het doel van de galerij was niet geld verdienen, wel kunstenaars naar buiten brengen die anders weinig aan de bak kwamen. Wie vandaag 50+ is, telt niet meer mee, terwijl je net dan in je beste jaren bent als kunstenaar. Anderzijds wilde ik ook jongeren confronteren met ouderen. Dat is allemaal gelukt. Sommigen boeren goed nu.”

Haudenhuyse kocht nooit zelf iets aan, en hij wilde ook niks krijgen. “Ik gaf kunstenaars een platform. Als er niks verkocht werd, wat best nog wel eens voorkwam, dan wilden ze mij iets geven, maar dat weigerde ik. Ik koos de kunstenaar, en als er veel volk was langsgekomen, was ik content, zelfs al was er dan niks verkocht. Mijn doel was: kunst opsporen, en een spoor van kunst achterlaten. Dat is, denk ik, wel gelukt.”

De galerij ArtTrack oogt enorm groot, en komt uit in de Zuidstationstraat en de Brabantdam. “Het is vooral optisch bedrog”, lacht Haudenhuyse, “omdat hier zoveel hoeken en kanten aan zijn. In totaal is het hier 230 vierkante meter groot, maar het is allemaal vooral lang en smal. Op zijn breedst is het pand 5,60 meter, maar er zijn ook stukken van nauwelijks 3 meter breed. Wij hebben een verbindende functie tussen de Zuidstationstraat en de Brabantdam. Ik heb daar ook een installatie van, met twee stuk geschoten betonblokken die nog verbonden zijn door de ijzeren staven. Heel symbolisch. Langs onze ene straat rij je Gent binnen, langs de andere rij je de stad weer uit. Of dat was vroeger toch zo, voor dat circulatieplan er kwam. Dat heeft alles gewijzigd. In beide straten komt ook een ander publiek. We zitten hier vlakbij het Glazen Straatje. Daarom zijn wij het ‘kunststraatje’, ArtTrack.

Haudenhuyse en Lauwaert wonen in de Vlaamse Ardennen, en willen nu daar in alle rust een galerij beginnen, in het zomerseizoen, als alle fietsers passeren. Hun huidige pand is verkocht aan investeerders, die het in twee gaan splitsen en verbouwen. Bedoeling is er 2 handelszaken en appartementen in onder te brengen.

ArtTrack houdt nog een afscheidstentoonstelling, met uitzonderlijke werken van Gipi en Luc De Man. Die loopt van 9 december tot en met zaterdag 22 december. De galerij is open van donderdag tot zondag, van 14 tot 19 uur.