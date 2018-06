Grootste kraan biedt zicht over stad (maar je mag er niet op) 27 juni 2018

De ST1-kraan kraan aan de Oude Dokken is ingehuldigd. Bedoeling was een Gentse interpretatie van de Europese Hymne, die op de kraan is aangebracht, te onthullen. "Maar in 't echt viel dat iets groter uit dan op papier, dus hebben we maar symbolisch een vlag weggetrokken", klonkt het laconiek. Schepenen Sven Taeldeman en Rudy Coddens waren om ter lovendst over de grote veranderingen in de vergeten havengeul van Gent. Die transformeert langzaam maar zeker naar een hippe plek, waar je binnenkort zelfs op een strand kan liggen. Maar de aandacht ging gisteren naar de 51 meter hoge kraan. Voor Gilbert Descamps was het een emotioneel weerzien. "Ik heb jarenlang met deze kraan gewerkt, tot het jaar 2000", vertelt hij. "Schepen laden en lossen. We waren met 60 kraanmannen, dat was nog een stadsdienst. Wij deden ook het onderhoud. Daarvoor klommen we tot boven in de arm, om alles te smeren." Tot in de kraanarm klimmen, mocht gisteren niet, maar onder begeleiding van de brandweer mocht je wel tot op meer dan 40 meter kruipen. Waar een spectaculair zicht over de stad wachtte. "De kraan beklimmen is ten strengste verboden, tot we er een veilig uitkijkplatform en een toegankelijke trap aan hebben bevestigd", zegt schepen Rudy Coddens. (VDS)