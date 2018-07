Groot Vleeshuis krijgt eindelijk nieuw dak (maar nu nog niet) 11 juli 2018

02u45 0

De Vleeshuistragel, dat gezellige paadje langs het water achter het Groot Vleeshuis, wordt overkapt door een werf. Die komt er om het dak van het Groot Vleeshuis te renoveren, ook al starten die werken pas volgend jaar.





Het dak van het Groot Vleeshuis lekt al jaren. Eindelijk is er een grondige renovatie gepland, al is die pas voorzien in 2024. Maar begin 2019 zullen wel al broodnodige herstelingswerken worden uitgevoerd aan het Vleeshuis. Daarvoor - en ook voor de veiligheid van de voetgangers - wordt nu al een werfinrichting gezet in de Vleeshuistragel. Voetgangers zullen het gezellige pad wel kunnen blijven gebruiken. De werfzone komt rond de groenzone in de Vleeshuistragel. Architectenbureau Bresser maakt ondertussen een grondig restauratiedossier op voor de dakbedekking, de dakkap en de muren van het nog niet gerestaureerde deel van het Groot Vleeshuis. Streefdoel is om dit dossier eind 2018 klaar te hebben en een aanvraag voor erfgoedpremie in te dienen bij de Vlaamse Overheid.





De gemiddelde wachttijd voor een dergelijke premie bedraagt ongeveer 5 jaar, waardoor de uitvoering dus ten vroegste in 2024 kan beginnen. (VDS)