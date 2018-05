Groot Begijnhof zwaait deuren open 05 mei 2018

02u38 0

Het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg leeft, en dat mag iedereen zien. Dit én volgend weekend zwaaien de deuren wagenwijd open. 'Binnenste Buiten' is een uitzonderlijke activiteit. De 10 sociale en culturele organisaties die in het Elisabethbegijnhof zijn gevestigd doen mee. Ook de talrijke kunstenaars, amateurs en beroeps-, die in het Begijnhof wonen of werken stellen tentoon of geven een optreden. Er valt gigantisch veel te beleven, ook voor kinderen. Het programma is te vinden op Facebook, Begijnhofdagen 2018. (VDS)