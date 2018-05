Groot Begijnhof etaleert talent 09 mei 2018

In het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg kan je vanaf morgen een bezoek brengen aan het evenement Binnenste Buiten. Een veertigtal kunstenaars die in het hof wonen of werken exposeren dit weekend of geven er een optreden. De expositie toont onder meer schilderijen, keramiek en constructies in de grote kerk op het domein en fotografie en een kortfilm in de locatie 'Convent 48'. 'Binnenste Buiten' loopt van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei. Op de slotdag sluit actrice Karlijn Sileghem af met het 'Lied van de Regel' vanaf 17 uur. Voor meer info: Facebookpagina Begijnhofdagen 2018. (YDS)