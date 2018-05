Groenten geleverd met vlot op zonne-energie 15 mei 2018

03u09 0

Trek in een op en top biologische maaltijd? Dan ben je aan het juiste adres bij Soepplus, in de schaduw van De Krook. Zaakvoerder Barbara Defour liet haar groentjes gisteren leveren door Geert Dekleermaeker van VlotGent. Dekleermaeker maakt met zijn zelfgemaakte vaartuigen op zonne-energie al langer het mooie weer op de Gentse binnenwateren, maar wil zijn vlotten ook ter beschikking stellen voor duurzaam transport. "Verschillende rederijen hebben interesse getoond", zegt Dekleermaeker. Defour is in haar nopjes met de groentjes die geoogst werden in bio-stadsboerderij De Goedinge en vervoerd werden per vlot. "Soepplus draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en met deze transportvorm kunnen we 100% korte keten aanbieden." (YDS)