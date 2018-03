Groenslingers aanvragen vanaf nu 03 maart 2018

Ook smalle straten kunnen een tikkeltje groen gebruiken, en dus voert de stad Gent nu het principe van 'groenslingers' in. In straten die minder dan 10 meter breed zijn, worden kabels gespannen tussen twee overburen, als die beiden akkoord gaan tenminste. Dan kunnen de overburen volgens het principe van een 'geveltuintje' een klimplant aanbrengen. Eens die hoger is dan 3 meter, neemt de stad het onderhoud ervan op zich. De plant kan dan over de kabels heen groeien en zo de straat opfleuren. De stad plaatst kabels in mei en november. Wie vlug een groenslinger wil, kan die online aanvragen via www.stad.gent/geveltuinen. De aanvragers moeten de plant zelf aankopen, op de website staat welke soorten in aanmerking komen. Gentenaars die meteen 15 buren warm maken, krijgen een gratis info-avond over het thema van de Groendienst. (VDS)