Groen licht voor woonuitbreiding Baarle Erik De Troyer

18 december 2018

16u38 0

Het stadsbestuur heeft het licht op groen gezet voor de woonuitbreiding in Baarle-Drongen. Langs de Baarledorpstraat zullen 35 woningen, een extra vleugel voor Leiehome met assistentiewoningen, twee appartementsblokken en een handelsruimte gebouwd worden. Dat plan zorgde voor beroering in Baarle omdat er in totaal 350 woningen bij komen terwijl Baarle slechts 900 woningen telt.

Sandra Van Renterghem (N-VA) merkte op dat de gebruikte procedures wel heel twijfelachtig zijn. Zo is er geen akkoord van de provincie en geen milieu-effectenrapport. Schepen Sven Taeldeman zegt dat alles volgens de regels van de kunst verliep. De kans lijkt echter groot dat de beslissing alsnog zal worden aangevochten door de omwonenden.