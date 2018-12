Groen duidt El-Bazioui en Van Braeckevelt aan als vierde en vijfde schepen Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

15 december 2018

13u36 2 Gent Naast Filip Watteeuw, Elke Decruynaere en Tine Heyse zullen ook Hafsa El-Bazioui en Bram Van Braeckevelt namens Groen deel uitmaken van het nieuwe Gents stadestuur. El-Bazioui is meteen de eerste schepen in Vlaanderen met een hoofddoek.

Met El-Bazioui komt er alsnog een gezicht met buitenlandse roots in het nieuwe bestuurscollege. Daar was de afgelopen weken, na het afhaken van Resul Tapmaz (sp.a), heel wat rond te doen. El-Bazioui zette tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een knappe score neer met 3.981 voorkeursstemmen. El-Bazioui zal weliswaar pas na drie jaar haar intrede maken in het schepencollege als opvolger van schepen van Feestelijkheden en Facility Management Annelies Storms (sp.a) die de eerste drie jaar voor haar rekening neemt.

Een ander nieuw gezicht in de meerderheid is Bram Van Braeckevelt, huidig fractieleider voor Groen in de gemeenteraad. Hij verzamelde 3.647 stemmen en wordt schepen van Werk, Personeel en Toerisme voor de volledige legislatuur.

Gemeenteraadslid Zeneb Bensafia, die 3.497 stemmen behaalde bij de verkiezingen in oktober, volgt Daniël Termont op als voorzitter van de gemeenteraad.

Later deze namiddag wordt het voltallige college van burgemeester en schepenen voorgesteld.