Grijze N9 wordt groene laan 09 februari 2018

Het Vlaams Gewest maakt 1,1 miljoen euro vrij voor de ombouw van de Leopoldlaan in Eeklo. Dat is een deel van de N9, de oude baan van Gent naar West-Vlaanderen.





De werken aan de Leopoldlaan hebben nu definitief groen licht gekregen. Ze kunnen ten vroegste in het najaar starten, maar in de praktijk wordt dat wellicht na volgende winter, begin 2019. De werken zullen een jaar duren. "Vandaag heeft de Leopoldlaan nog drie betonvakken: één rijvak voor elke rijrichting en ook een middenvak" zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). "Dat zal omgebouwd worden tot een straat met twee vakken in asfalt. De middenrijstrook verdwijnt. Na de werken wordt de Leopoldlaan dan ook omgevormd tot zone vijftig." (JSA)