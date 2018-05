Grijze haren in hip woonproject TIEN SENIOREN GAAN COHOUSEN OP MEULESTEDE ERIK DE TROYER

30 mei 2018

02u35 0 Gent Ook senioren weten straks wat cohousing is, want over iets meer dan een jaar zullen tien ouderen samenhokken in de New Orleansstraat. "In de goeie tijd woonden we ook al met veel in één huis", lachen ze.

Zes alleenstaanden en twee koppels maken zich op om tegen oktober 2019 in te trekken in het cohousing-project op de oude terreinen van het buurtcentrum van Meulestede. De senioren mochten gisteren achter het stuur kruipen van een grote graafmachine om een eerste stuk van het oude gebouw af te breken. De jongste is 56, de oudste is al de 80 gepasseerd. De bedoeling is dat de bewoners als goede buren voor mekaar zorgen. Zo willen we proberen dat niemand vereenzaamt en dat men langer zelfstandig kan blijven leven. Er is altijd iemand in de buurt, maar daarbovenop zijn het ook erkende assistentiewoningen. Wie dat wil kan hulp krijgen bij allerhande taken.





Goede afspraken

Chris, Godelieve, Angela, Christiana, Marry, Mieke, Nicole, Ingrid, Didier en Bart mochten het voorbije jaar aangeven hoe ze het gebouw wilden inrichten. Er komt een logeerruimte voor wanneer er kleinkinderen willen blijven slapen, er is een vergaderruimte en een gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast heeft elk zijn eigen appartement van 51 tot 61 vierkante meter.





Bart Vanwalle (76) is één van de weinige mannen in het project. Hij heeft een appartement samen met zijn vrouw Chris Milis met wie hij 50 jaar getrouwd is. "Voor mij is het belangrijk dat er vooraf goede afspraken worden gemaakt. Discussies zullen er zeker ontstaan, maar met duidelijke regels geraak je al ver. Ik doe dit uit principe. Ik wil mijn kleinkinderen tonen dat er andere manieren van leven zijn dan de klassieke. Ik heb in mijn leven veel gereisd en heb in mijn jeugd al eerder met mensen een huis gedeeld. Tijdens de goeie jaren, eind jaren '60 en begin jaren '70", lacht hij.





Opzoekwerk

De jongsten van de bende zijn Ingrid Smet (59) en haar vriend Didier (56). "Ik vroeg me af of zoiets bestond voor vijftigers en deed wat opzoekwerk. Zo ben ik bij een vzw terechtgekomen die mij de weg naar dit project heeft gewezen", vertelt Ingrid. "We zijn hier de jongste en Didier heeft het nog wat moeilijk om senior genoemd te worden. Als de jongste zijn betekent dat we af en toe een boodschap moeten doen of iets meer moeten koken dan is dat maar zo. Mijn vriend en ik hebben een lat-relatie en wonen nu een kilometer van mekaar. In dit project worden we buren, want we nemen de twee appartementen naast elkaar", zegt Ingrid.





Het huidige bouwwerk zal 2 miljoen euro kosten. Intussen staan er nog heel wat senioren op een wachtlijst. De stad bekijkt waar er nog een dergelijk project gestart kan worden.