Grenzeloos geloof in Buffalo-trainer Yves 20 maart 2018

Ooit oogstte hij bijval met zijn fluohesjes met het opschrift 'In Heinz We Trust'. Maar trainer Hein Vanhaezebrouck is al een tijdje weg bij KAA Gent, en dus bedacht kunstenaar Marc Palmer iets nieuws. "Ik liet nu vijftig fluohesjes bedrukken met de slogan 'In Yves we believe'", vertelt hij. "En voor de kinderen is er eentje met 'Yves! Yves Yves!'. Het is de bedoeling dat we als supporters zowel de ploeg als trainer Yves Vanderhaeghe op een ludieke manier steunen. Ik ben behalve een Buffalo ook een groot fan van Liverpool, en daar werken ze constant met banners. Die gewoonte hebben we niet in Gent. Vandaar dit kleine alternatief."





Tentoonstelling

Met 'In Heinz We Trust' raakte Marc zelfs op een tentoonstelling rond voetbal, en ook de supporters pikten de ketchup-parodie vlot op. Zelfs in de bureaus in de Ghelamco Arena hangt een exemplaar, getekend door Hein. "Ik heb ook deze versie voorgelegd aan de club. Het is niet mijn bedoeling dit te commercialiseren, maar als KAA Gent dat wil, mag het. Ze kunnen er de Foundation voor kansarmen mee ondersteunen." (VDS)