Green Key voor Hostel De Draecke 28 februari 2018

Hostel De Draecke in de Sint-Widostraat heeft een Green Key ontvangen. Dat label lauwert Vlaanderens' duurzaamste logies, attracties en vergaderlocaties. Het wordt uitgereikt door GoodPlanet Belgium en Toerisme Vlaanderen, in samenwerking met Horeca Vlaanderen. Hostel De Draecke is één van de 10 nieuwe laureaten. 118 bestaande locaties - waaronder 8 Vlaamse jeugdherbergen - zagen hun inspanningen verzilverd. Om te voldoen aan de vereisten van het internationale label moeten het energieverbruik, de afvalberg en de CO2-uitstoot verkleind worden.





(VDS)