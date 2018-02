Gratis vlecht in de haar-bar 28 februari 2018

Een shoppingzondag moet leuk zijn, denken ze bij Who's That Girl in de Henegouwenstraat. Daarom heeft de kledingszaak zondag hairstyliste Jill Maria Platteaux ingehuurd om in de etalage plaats te nemen en die te veranderen in een haar-bar. "Iedereen die tussen 14 en 18 uur langskomt, kan een gratis vlecht laten leggen", klinkt het. Elke eerste zondag van de maand is het shoppingzondag in Gent. In de namiddag zijn dan heel wat Gentse winkels open. (VDS)