Gratis toilet of water

Ook Enchanté, het eerste project dat concreet is geworden met geld van het Burgerbudget, maakt daklozen het leven gemakkelijker. Rebekka Eschauzier en Marie Haspeslagh schuimen handelaars af om hen warm te maken kleine diensten aan te bieden aan wie daar nood aan heeft.





"We hebben het idee in Parijs gepikt, waar het principe 'Le Carillon' heet", vertellen Rebekka en Marie. "Handelaars bieden essentiële diensten aan aan iedereen die daar nood aan heeft. Bijvoorbeeld het vullen van een fles water, toiletgebruik of een knipbeurt bij de kapper."





Enchanté wist al 11 handelaars te overtuigen mee te doen. "De meesten reageren begripvol", zegt het duo. Met raamstickers geven de zaken aan wat ze aanbieden. Een cafeetje waar je mag zitten en opwarmen zonder te consumeren, kan een sticker met een verwarming aan de ruit hangen. "En nu is er ook het systeem van 'uitgestelde koffie', of soep. Als je in een deelnemende zaak drankjes bestelt, kan je meteen iemand trakteren. Je koopt een extra drankje, de zaak houdt het ticketje bij en schenkt het drankje aan iemand die daar baat bij heeft."





100.000 euro kreeg Enchanté van het Burgerbudget. "Ons team bestaat uit 9 mensen, en met dit geld kunnen we 2 jaar voort. Tegen dan willen we zelfbedruipend zijn, door bijvoorbeeld spullen te verkopen in de deelnemende zaken." Rebekka en Marie brengen ook hulporganisaties op de hoogte.





De deelnemers zijn tot nu Faja Lobi, Fallen Angels, Lokaal, Vooruit, Limerick, Homblé, Hotel Carlton, Kapper Rami, Café Conge, De Roos en Dermpat (praktijk dermatologie). Wie wil meedoen, mailt naar info@enchantevzw.be (VDS)