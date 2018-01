Gratis toegang voor 'gebuisden' in STAM 26 januari 2018

Nu de examenperiode in het hoger onderwijs op zijn einde loopt, is het voor veel studenten bang wachten op hun resultaten. Wie straks tegen een 'buis' aanloopt, hoeft echter niet te treuren. Tijdens de krokusvakantie verleent het Gentse stadsmuseum gratis toegang aan 'gebuisden' voor de expo 'Stad en universiteit. Sinds 1817'. Alle buizen zijn goed: van de lagere school, muziekschool, hogeschool of avondschool... En er geldt geen houdbaarheidsdatum. Op vertoon van je buis mag je gratis het STAM binnen van zaterdag 10 tot en met zondag 18 februari. (YDS)