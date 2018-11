Gratis shuttle tussen Watersportbaan en centrum vanaf 7 december Erik De Troyer

30 november 2018

11u17 0

Vanaf 7 december rijdt er een gratis shuttle tussen de Watersportbaan en het centrum van de stad. Eerder startte de stad al een gelijkaardige shuttledienst op de parking van meubelzaak Weba.

De nieuwe shuttlebus telt 19 plaatsen. Hij zal op drie plaatsen stoppen namelijk P+R Watersportbaan, het Huis van de Sport en de Kouter. Het is een prima oplossing voor wie naar de stad wil komen maar geen zin heeft in dure parkeertickets in de ondergrondse parking van de stad. Parkeren aan de P+R Watersportbaan is gratis en voor de shuttle zelf heeft men geen opstapbewijs nodig. In minder dan 20 minuten staat men in de stad. De stad investeert 495.000 euro per jaar in de nieuwe dienst.

Hoe druk die shuttle gebruikt zal worden is moeilijk in te schatten. De eerste shuttledienst aan Weba had aanvankelijk weinig succes maar sloeg dan plots toch aan. Deze zomer zat het busje al aan 100.000 passagiers.