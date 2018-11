Gratis met het openbaar vervoer naar Museumnacht Gent Yannick De Spiegeleir

28 november 2018

14u42 0 Gent Op donderdag 6 december lappen de Gentse musea hun sluitingsuur opnieuw aan hun laars. Tijdens Museumnacht gooien acht musea de deuren gratis open voor het grote publiek. Van 18 uur tot 1 uur kunnen bezoekers genieten van de beste collecties en expo’s, aangevuld met allerlei extra performances, activiteiten en muzikale interventies.

Om nog meer Gentenaars in beweging te krijgen, geniet iedereen op 6 december van 17 uur tot het einde van Museumnacht voor de eerste keer van gratis openbaar vervoer op alle tram- en buslijnen van De Lijn in en naar Gent.

De jongste museumbezoeker kan tussen 16 en 20 uur terecht in het Industriemuseum voor een Kindermuseumnacht op maat van Sinterklaas. Voor wie de avond niet lang genoeg kan duren, is er een afterparty in Charlatan, gehost door Kiss me you fool en Sundae.

In de Sint-Pietersabdij biedt Lang leve de muziek! de bezoeker een wonderlijke trip langs 60 jaar Nederlandstalige liedjes uit de Lage Landen. Van Will Tura tot Bazart. DJ Bobby Ewing (Discobar Galaxie) zorgt van 21.30 uur tot 1 uur voor een unieke fuif in het pop-up Muziekcafé met een eenmalige, 100% Nederlandstalige DJ-set.

In STAM, momenteel beter bekend als Het Museum Van De Misdaad, vallen er tal van opvallende praktijken vast te stellen. In de lijn van de tijdelijke tentoonstelling kunnen bezoekers deelnemen aan tal van activiteiten: verdachten opsporen en mysteries ontrafelen, ontsnappen uit een muzikale escaperoom, duelleren in de discipline ‘Typen gelijk ne flik’, … Het STAMcafé staat in voor de criminele drankjes en een foodtruck (die ooit een politiecombi was) serveert culinaire Flikburgers.

In MSK kunnen liefhebbers genieten van de expo ‘Dames van de barok’.’Schoonvolk’, de jongerencrew, luistert voor één avond het museum op met fluiterpoëzie, een kunstige speeddate, barokke personages en een heuse mystery guest. De bezoeker geniet ook van MuSiKa, een unieke samenwerking tussen het museum en De Centrale. Shalan Alhamwy en Ehsan Yadollahi spelen live muziek bij een aantal kunstwerken waarbij ze zelf muziek schreven.

Fotografie, de collectie en Raoul De Keyser staan centraal in S.M.A.K. tijdens deze Museumnacht. De bezoeker kan het poëtische werk van dé grootmeester van de Belgische schilderkunst bewonderen en zich laten verrassen door performance kunstenaars die zich laten inspireren door de kunstwerken. Om 21 uur zorgt het Yelemani Trio van Citadelic Jazz voor wat Afrikaanse vibes met jazz, impro, rock en elektronische invloeden.

In het Industriemuseum nemen mannen en vrouwen, geboren tussen 1660 en 1965, de bezoeker mee in een gloednieuw verhaal over mensen en machines. Grote en kleine snotneuzen kunnen er een zakdoek personaliseren met textielverf, een laatste voorstelling in Ciné Palace meepikken of een dansje plaatsen. Makerscollectief Nerdlab laat zich inspireren door de oude machines en brengt een eigen installatie mee. Voor de allerkleinste bezoekers is er ook Kindermuseumnacht tussen 16 en 20 uur. Ze maken er bijvoorbeeld een nieuwe baard voor de Sint en kunnen mee smullen van al het lekkers in de wintertuin? Smid Kristof zorgt voor vuur!

Museum Dr. Guislain zet de zintuigen op scherp met de expo Prikkels – Tussen pijn en passie. Daarnaast kunnen bezoekers zich laten inspireren door de muzikale interventies van GO! Academie voor Muziek, Woord en Dans, die improviseren op enkele werken uit de tentoonstelling. Wisper brengt voor de gelegenheid enkele cursussen tussen kunst en waanzin.

In Design Museum Gent geniet de bezoeker van Fibre-Fixed, de expo die de confrontatie aangaat met de steeds groeiende afvalberg, vervuilende bedrijfswagens en een verouderende bevolking. De tentoonstelling demonstreert de mogelijkheden van composietmateriaal aan de hand van ultralichte plooibare scooters en onderbeenprotheses, maar ook planken gemaakt van afgedankt textiel en duurzame tiny houses. Van 20 tot 20.45 uur en van 21.15 tot 22 uur voorzien Jasmijn Lootens & Patrick Housen opzwepende grooves en warme melodieën met een mix van celloklanken. Vanaf 22.30 uur is er live soundsculpting/dj-set.

In Huis van Alijn komen Sint Nico en zwarte Tine de expo ROOK bezoeken. ROOK toont hoe en waarom mensen anders tegen roken zijn gaan aankijken. Talrijke foto’s, home movies en voorwerpen getuigen over de plaats die roken inneemt in het dagelijks leven van vroeger en nu. In de binnentuin kunnen bezoekers terecht voor rokerige hits, bijhorende cocktails en Silent disco door FONKEL.

De afterparty vindt plaats in Charlatan en wordt georganiseerd door Sundae en Kiss me you fool. De inkomprijs is 5 euro en tickets kunnen gekocht worden aan de ingang.

Voor het volledige programma en meer informatie: www.degentsemusea.be