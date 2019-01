Gratis koffie voor dappere fietsers ... en intussen is er sneeuw! Sabine Van Damme

10u06 0 Gent Wie vanmorgen de fiets op durfde en langs het Visserijpark passeerde, kreeg daar een gratis kop koffie gepresenteerd. Heel veel durf was er nochtans niet nodig, er lag geen sneeuw vanmorgen.

Het initiatief kwam van de organisatie Gent Fietst! Zij wilden de fietsers bedanken die ondanks de sneeuw toch hun auto op stal lieten. Want fietsen in de sneeuw is best wel mogelijk, zolang er geen massa ligt. Dus werd er vanmorgen van 7.30 tot 9.30 gratis warme drank uitgedeeld in het Visserijpark, langs een drukke fietsas. Er was koffie, thee en warme chocomelk, en er was zelfs schepen Filip Watteeuw om die drank uit te delen.

Het weer zat evenwel een beetje tegen. Er was deze ochtend geen vlok sneeuw te zien in Gent. Intussen is het wél beginnen sneeuwen, zo rond 9.30. Intussen ligt er een wit laagje, en wordt het al iets riskanter om de baan op te gaan. Voorzichtig zijn is de boodschap!