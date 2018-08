Gratis kano varen in ruil voor emmertje vuilnis 13 augustus 2018

Dokano wil graag meer kano's en kajaks in de Gentse binnenstad zien. Daarom stellen ze deze zomer kano's en kajak's ter beschikking op DOK, aan de splitsing Koopvaardijlaan met de Afrikalaan. Maar dat is niet alles, Dokano stelt elke DOKzondag van 11.30 uur tot 19 uur gratis een Onak-vouwkano ter beschikking, in ruil voor een emmertje vuilnis uit het water. Reserveren kan via dokanogent@gmail.com. Vermeld daarin zeker naam, met hoeveel en wanneer je wil varen. (DJG)