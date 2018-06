Gratis havenrondvaarten 14 juni 2018

North Sea Port organiseert ook dit jaar tijdens de Gentse Feesten haar traditionele rondvaarten in het havengebied van Gent. Van zaterdag 14 tot en met zondag 22 juli 2017 vaart het havenjacht 'Jacob van Artevelde' drie keer per dag, om 10.30, om 13.30 en om 16 uur. De trip duurt anderhalf uur. In totaal kunnen 2.500 passagiers het havengebied van binnenuit beleven. De 'Jacob van Artevelde' vertrekt aan de Rigakaai (tegenover 'Weba' en 'Decathlon'). De rondvaarten zijn gratis, maar inschrijven is noodzakelijk en kan online via www.northseaport.com/gentsefeesten en telefonisch via Gentinfo: 09 210 10 10. Per reservatie kan men maximum zes personen inschrijven. (VDS)