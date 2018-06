Gratis energie-advies boomt 19 juni 2018

In de 10 jaar dat de Energiecentrale bestaat, kregen al 16.592 Gentenaars energie-advies en werden de energiezuinige werken van 2.103 Gentenaren begeleid. De centrale richt zich op het ondersteunen van Gentenaars om energiezuiniger te wonen, met bijzondere aandacht voor inwoners met een beperkt inkomen. Sinds 2014 is de dienstverlening uitgebreid naar een one-stopshop. De experten komen gratis thuis langs voor vrijblijvend advies en begeleiding van je werken, ook bij verhuurders. Iedereen kan een afspraak maken via www.energiecentrale.gent (VDS)