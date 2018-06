Grasmat Muide wordt gerecycleerd KUNSTVELD GEBRUIKT VOOR NIEUW SPORTTERREIN OF ALS GRONDSTOF NELE DOOMS SABINE VAN DAMME

26 juni 2018

02u54 0 Gent Het voetbalveld van Standaard Muide is aan vervanging toe. Anders dan bij andere kunstgrasvelden, wordt dit veld gerecycleerd. Zand, rubber én mat krijgen een nieuw leven, opnieuw op een sportveld of als grondstof voor iets anders.

Het is de eerste keer dat een sportveld in Gent gerecycleerd wordt. Dat is niet alleen positief in het kader van het hergebruik van grondstoffen, maar ook voor de CO2-uitstoot. Want met het ARENA-concept wordt alles ter plaatse gescheiden en verwerkt, wat het aantal transporten sterk terugdringt. De CO2-uitstoot vermindert met 95%.





Eric McGuire van Advanced Sports Installations Europe (ASIE) legt het uit: "Doorgaans wordt een versleten kunstgrasveld losgemaakt, opgerold en naar het stort of de verbrandingsoven gebracht. Maar zo'n veld is gemaakt uit een soort elastisch tapijt, met daarop zand en rubber. Met de state-of-the-art machines, gefinancierd door EU Horizon 2020, pakken wij het anders aan. Dat hoort zo voor een smartcity. Wij brengen het veld op rollen van 4 meter breed. Aan de kant van het veld worden alle grondstoffen van elkaar gescheiden. We halen het zand en het rubber uit de mat. Labostalen tonen ons of het gebruikte zand de juiste kwaliteit heeft. Is dat zo, dan kan het worden hergebruikt op kunstgrassportvelden. Bij de rubber is de schokdemping belangrijk, bij het tapijt de elasticiteit."





Stabilisé

"Blijkt het zand niet goed te zijn, dan wordt het naar de bouwsector gebracht om te verwerken in stabilisé. Van het rubber kan ofwel een onderlaag voor de mat gemaakt worden, ofwel wordt het verwerkt in asfalt. De kunstgrasmat zelf kan, afhankelijk van de kwaliteit, hergebruikt worden als sportveld, of voor andere sport- of tuintoepassingen. Is ze té versleten, dan wordt ze gerecycleerd, bijvoorbeeld tot hard plastic dat wordt gebruikt voor banken of vuilnisbakken in parken, of voor hard-plastic tuinmeubilair met een houtlook."





300 ton

"De technologie is uniek. De impact op het milieu bij de heraanleg van een veld vermindert tot 70%. Als je rekent dat het oude materiaal van een kunstgrasveld al snel goed is voor 300 ton afval, besef je dat het een zware belasting voor het milieu is, én een dure aangelegenheid. Op deze manier wil ASIE zjin steentje bijdragen tot het nakomen van het klimaatakkoord van Parijs, waarbij 195 landen zich geëngageerd hebben de toename van de gemiddelde temperatuur wereldwijd onder de 2°C te houden."





De afbraak van het veld van Standaard Muide is volop aan de gang, het scheiden van het materiaal naast het veld zal tot eind deze week duren. ASIE doet alleen de afbraak, de heraanleg zal door een ander bedrijf gebeuren, maar het veld is zeker weer speelklaar tegen het nieuwe voetbalseizoen.





Meer over milieu

Standaard Muide