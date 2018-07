Gras in brand in Meulestede 03 juli 2018

De brandweer van de hulpverleningszone Centrum moest gisterennamiddag een grasbrand blussen langs de Meulesteedsesteenweg in Gent. De pompiers waren er zeer snel bij en konden dan ook erger voorkomen. De brandweer roept echter op om zeer voorzichtig te zijn in parken en natuurgebieden. "Er geldt nog steeds een code geel, dus let zeker op met glas, kampvuren, sigaretten en andere materialen die een brand kunnen veroorzaken", zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. Meer informatie over hoe je je het best gedraagt in een bos vind je terug op de website van Natuur en Bos (www.natuurenbos.be). (JEW)