Grappenmaker die Ekkergem wil opblazen riskeert vier maanden

"Vanavond is het commissariaat weg." Dat stelde de toen 19-jarige Gentenaar Nadi B. in januari 2015 op Facebook. Gisteren vorderde het parket daarvoor vier maanden cel en 800 euro boete. De stad Gent wil een vergoeding. De ontruiming moet zo'n 5.000 euro gekost hebben. Het bleef niet bij het eerste bericht, want toen een ongeruste vrouw vroeg wat hij bedoelde met zijn post, schreef de jongeman: "Ik ben een terrorist". De vrouw verwittigde de politie. Enkele dagen na de aanslag op Charlie Hebdo stond het terreurniveau op drie. De politie liet het commissiaat in Ekkergem ontruimen.





Intussen had Nadi B. op Facebook laten weten dat het een grapje was. "Van zo'n bericht zie ik de humor niet in", zei de procureur. De verdediging van de jongeman, die niet kwam opdagen, vraagt de vrijspraak. Volgens zijn advocaat zijn de redelijke termijnen niet gerespecteerd en was het niet de bedoeling schrik aan te jagen. Uitspraak op 9 februari. (OSG)