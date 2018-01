Granaat gevonden in Banierpark 02u36 0

Een voetganger die gisteren rond 16 uur in het Banierpark in Gent wandelde, waarschuwde de politie omdat hij een handgranaat zal liggen in een plantenperk.





Het is nog niet duidelijk of het springtuig nog een lading explosieven had. De politie snelde ter plaatse en zette het park, dat vlakbij het station Gent Dampoort ligt, meteen af voor alle verkeer. De huizen rond het park moesten niet ontruimd worden. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) werd ter plaatse geroepen. De ontmijningsdienst nam de granaat rond 17.30 uur mee, waarna het park weer werd vrijgegeven. De granaat lag in een plantenperkje onder een struik ter hoogte van de Engelbert van Arenbergstraat. Of het springtuig daadwerkelijk een explosieve lading had en kon ontploffen, kon de politie niet zeggen. (WSG)