Grafkapel Zuiderbegraafplaats wordt hersteld 08 juni 2018

Op de Zuiderbegraafplaats, de oudste nog bestaande begraafplaats van Gent, is de restauratie van de waardevolle kapel Fournier-Peters gestart. Elk jaar budgetteert de stad de restauratie van een aantal grafmonumenten waar geen concessie meer op rust. De Zuiderbegraafplaats op de Ottergemsesteenweg telt heel wat markante grafmonumenten, waaronder ook de grafkapel Fournier-Peters. Het echtpaar Fournier-Peters behoorde in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw tot de gegoede burgerij van Gent. Edouard Fournier was een Parijzenaar die zich in Gent vestigde en het beroep van 'tandentrekker' uitoefende. Dat ze er warmpjes in zaten, bewijst de grafkapel.





Maar de te dikke wortels van de begroeiing duwden de fundamentstenen aan de voorkant van de kapel weg. Bovendien is het gebouwtje overgroeid door planten die bijkomende schade hebben veroorzaakt. De werken kosten 15.000 euro. De renovatie gebeurt door Compaan, een vereniging de langdurig werkzoekenden de kans geeft om zich via het aanleren van een ambacht opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt. (VDS)