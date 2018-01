Graffiti ontsiert Gras- en Korenlei 23 januari 2018

Eén van de mooiste stukjes van Gent is beklad met 'tags'. Het tiental graffiti-werkjes staat zowat overal op de arduinen wanden van de Gras- en Korenlei. Sommige exemplaren zijn klein en snel gezet, maar er zijn ook een paar grote exemplaren bij waarvoor de daders toch tijd moeten gemaakt hebben. Burgemeester Termont is alvast boos en zegt een onderzoek te willen starten naar de daders. Het verleden heeft echter uitgewezen dat daders van dergelijke feiten moeilijk te vatten zijn. Ze moeten al op heterdaad betrapt worden of hun werken moeten gelinkt kunnen worden aan andere graffiti waarvoor al een dader is opgepakt. In dat geval krijgen ze de rekening opgestuurd en riskeren ze er nog een straf bovenop. Gisteren werd alvast gestart met het verwijderen van de verf. (EDG)