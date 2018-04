Goedkoper parkeren? Ga bij de stad werken 28 april 2018

De stad laat een app ontwikkelen waarmee ambtenaren goedkoper dan 'gewone mensen' kunnen parkeren op straat. Nu al genieten ambtenaren een goedkoper tarief in de ondergrondse parkings. Voor 10 euro per maand krijgen ze een abonnement, waarmee ze slechts één euro per dag moeten betalen. Maar omdat niet alle ambtenaren in de buurt van een ondergrondse parking werken, komt er ook goedkoper straatparkeren. Daar kwam uiteraard een stevige moot kritiek op tijdens de gemeenteraad. "Dit strookt niet met de visie die jullie opleggen aan de Gentenaars", klonk het. Maar personeelsschepen Martine De Regge (sp.a) counterde dat. "We hebben al 83% van ons personeel overtuigd om duurzaam naar de stad te komen, met een abonnement van De Lijn of een fiets. Dat strookt wel met onze visie. Er zijn nu eenmaal mensen die niet zonder auto kunnen. Voor die 17% van onze ambtenaren zorgen we voor een goedkoper tarief." (VDS)