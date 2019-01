Goed rapport en ambitieuze plannen voor Volvo Car Gent Sabine Van Damme

18 januari 2019

09u18 0 Gent Voor het 9de jaar op rij heeft Volvo Car Gent meer dan 200.000 auto’s in een jaar tijd gebouwd. Voor 2018 klokten ze af op 200.396 wagens, waarvan liefst 94% voor export was bestemd.

De Zweedse autobouwer Volvo heeft al sinds 1965 een fabriek in Gent, en die houdt nog steeds goed stand. Met 200.396 auto’s in 2018 deden ze het wel minder goed dan in 2017, toen 239.156 auto’s werden gebouwd, maar dat lag onder meer aan de opstart van en nieuw model. 94% van de in Gent geproduceerde Volvo’s is bestemd voor export, goed voor een waarde van 3,7 miljard euro. De meeste auto’s (68,3%) blijven in Europa.

2018 was een uitdagend jaar. De productie van de XC40 kwam op snelheid met meer dan 89.000 geproduceerde wagens. In september werd de nieuwe V60 geïntroduceerd, waarvan er de laatste vier maanden van het jaar ruim 5.000 werden gemaakt.

“Voor 2019 ligt de focus voor Volvo Car Gent op de capaciteitsuitbreiding van de XC40”, zegt Stefan Fesser, plant manager van Volvo Car Gent. “Het streefdoel is de productiecapaciteit van deze compacte SUV tegen 2020 te verdubbelen, een traject dat in drie golven zal gebeuren en moet inspelen op de grote wereldwijde vraag naar dit model. Technisch en op logistiek vlak worden de komende maanden alle voorbereidingen getroffen om hybride en elektrische wagens te kunnen produceren. Volvo Car Gent is zich volop aan het voorbereiden op zijn rol in de elektrificatiestrategie. Ik ben er trots op dat wij met onze fabriek deel uitmaken van dit baanbrekende traject.”

“De doelstelling van Volvo om tegen 2025 klimaatneutraal te produceren, blijft een derde prioriteit voor Volvo Car Gent. Alle elektriciteit die in de fabriek wordt gebruikt is nu reeds groene stroom en het bedrijf gaat in die richting verder. Naast eerdere initiatieven als de installatie van windturbines en zonnepanelen, zal onder meer het spuitproces van de wagens milieuvriendelijker gebeuren en zijn er ook studies opgestart die nagaan hoe het afvalwater uit de fabriek opnieuw kan worden gebruikt.”

Volvo Car in de Gentse haven telt ruim 6.000 medewerkers, die de V40, XC40 en de V60 produceren.