Goed nieuws tijdens overleg, maar ouders zetten verder druk 09 maart 2018

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) heeft gisteren een delegatie van ouders ontvangen om gedachten uit te wisselen over het nieuwe aanmeldsysteem voor secundair onderwijs. In de oude Belgacomtoren zat het gezelschap meer dan twee uur rond de tafel om de zorgen te bespreken over het nieuwe aanmeldsysteem. Opmerkelijk: ook ouders die intussen positief nieuws had gekregen dat er plaats was voor hun kind op hun school van eerste voorkeur, namen deel aan de vergadering.





"Zelf ben ik tijdens de vergadering apart genomen en is mij het nieuws gemeld dat mijn dochter volgend jaar les kan volgen aan de school die wij voor ogen hadden", zegt Kurt Wolfensberger, één van de spreekbuizen van de ouders. "Dat betekent echter niet dat we de strijd staken. We blijven solidair als groep en blijven druk zetten tot er voor ieder gezin een oplossing uit de bus komt. Het is duidelijk dat er verschuivingen gebeuren, maar we zijn nog lang niet gerust gesteld."





Intussen raakte bekend dat ook Sint-Bavo 30 extra plaatsen extra creëert. Ook de GO! Scholengroep Gent benadrukt dat ze nog steeds 121 vrije plaatsen heeft in het eerste jaar, verspreid over verschillende scholen. "Wij hebben de voorbije jaren onze verantwoordelijkheid genomen en de capaciteit verhoogd waar mogelijk. De Middenschool op de Voskenslaan is bijvoorbeeld volzet, maar Middenschool Lyceum dat slechts drie tramhaltes verwijderd is van onze school op de Voskenslaan heeft nog vrije plaatsen", klinkt het. (YDS)