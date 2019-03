GO!-basisschool en Atheneum Gentbrugge zetten duurzaam watergebruik in de kijker Yannick De Spiegeleir

18u06 0 Gent Ter gelegenheid van Wereldwaterdag vroegen de leerlingen van GO! basisschool en GO! atheneum Gentbrugge vandaag aandacht voor duurzaam watergebruik.

300 scholen in Vlaanderen en Brussel nemen deel aan de campagne, maar de apotheose ging door in Gentbrugge. Zowel het atheneum als de basisschool kwamen onder de aandacht van de organisatoren door hun actief beleid rond duurzaamheid en maatschappelijk engagement. Naast duurzaam watergebruik zetten beide scholen bijvoorbeeld sterk in op duurzame voeding en duurzame mobiliteit. Recent werd er aan het Ooievaarsnest nog de tiende Gentse schoolstraat geopend. Met bovendien de Gentbrugse Meersen en de watertoren om de hoek waren alle elementen aanwezig voor een geslaagde Wereldwaterdag op de campus. In de ochtend volgden de leerlingen waterworkshops en in de namiddag werd er tijd gemaakt voor toespraken van de leerlingen en een optreden van de schoolband.