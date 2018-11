GMF lanceert nieuwe site over Gentse luchtkwaliteit Bekijk zelf, of nog beter: meet zelf uw propere lucht Sabine Van Damme

28 november 2018

13u53 0 Gent Het nieuwe platform Het nieuwe platform Gentenair.be wil Gentenaars informeren en bewustmaken over de problematiek van luchtverontreiniging. Bezieler van de site is Jeroen Staelens. Hij is vrijwilliger bij het Gents MilieuFront, en die organisatie zet mee z’n schouders onder het initiatief.

“De website biedt informatie over luchtkwaliteit in Gent aan die voor iedereen duidelijk is. De info is nuttig voor zowel de bezorgde burger als voor de wetenschap. Op gentenair.be vind je niet alleen kaarten met sensor- en officiële metingen in en rond Gent, er wordt ook uitgelegd wat die verschillende resultaten precies betekenen.”

DOE HET ZELF

Maar er is meer. Gentenair.be roept ook op om zelf aan de slag te gaan, en fijn stof te meten. Dat door bij het GMF een geavanceerde luchtmeter te ontlenen, of door er zelf eentje in elkaar te knutselen. Gentenair.be en GMF zullen workshops organiseren waarop je zelf een fijnstofmeter leert maken. Die neem je dan mee naar huis en je kan er meteen aan de slag. De resultaten kunnen dan rechtstreeks gedeeld worden op gentenair.be. Zo worden de kaarten op de site realtime aangevuld. Het is een vorm van ‘burgerwetenschappen’, waar Gentenair.be zich op beroept.

De eerste workshop ‘bouw je eigen luchtmeter’ van Gentenair gaat door op 8 januari om 20 uur in Buitenhof in Gent. Inschrijven voor die workshop kan hier.