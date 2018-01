GMF en Greenpeace willen geen vierde rijstrook E40 03u00 0 Gent Het Gents Milieufront en Greenpeace trekken naar de raad voor vergunningsbetwistingen voor de weefstrook op de E40 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem. "Capaciteit bijbouwen om de toenemende files de baas te kunnen, is niet meer van deze tijd", zeggen ze.

De zogenaamde weefstrook tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem moet de capaciteit van de E40 op die plek aanzienlijk vergroten. Die weefstrook is vergund en deze zomer moet de aanleg ervan starten. Die beslissing werd destijds genomen met het oog op het outletcenter aan The Loop. Dat werd afgevoerd, maar de weefstrook niet. Wat precies wel aan The Loop zal gebouwd worden, is nog niet bekend.





Beide milieuorganisaties wachten niet af. "We vinden een vierde rijstrook op de E40 ongehoord. Dat wordt voorgesteld als een maatregel om de veiligheid te verhogen en het zuiden van Gent beter te ontsluiten, maar het is niet meer van deze tijd om files op te lossen door capaciteit bij te bouwen. Dat was het recept van de voorbije 50 jaar", klinkt het.





De rechtszaak voor de raad der vergunningsbetwistingen houdt de werken op de E40 niet tegen. Ten vroegste over een half jaar wordt een uitspraak verwacht. Een tweede procedure over de vernietiging van de vergunning kan nog jaren op zich laten wachten. Als de organisaties gelijk krijgen, kan dat wel betekenen dat de weefstrook ongedaan moet worden gemaakt. (EDG)